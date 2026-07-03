Маленькое чудо: спасенная медведица Майя впервые за долгие годы уснула в берлоге

Две недели медведица Майя почти не реагировала на окружающих — только раскачивалась, как делала это долгие годы в передвижном цирке и на притравочной станции. Сотрудники ежедневно пытались завоевать ее доверие, чтобы показать: в этом мире она кому-то нужна. Случился первый прогресс — сон в берлоге, интерес к игрушкам и еде. Волонтеры отмечают, что возможен откат, но даже этот шаг греет душу. Главное — удалось вызволить медведицу из ужасных условий. Напомним, медведицу держали почти 20 лет в заточении в селе Иннокентьевка в Приморье. Животное посадили на цепь в клетке: сначала она была в цирке, затем попала на притравочную станцию, где ее использовали как приманку для охотничьих собак. Майя жила без воды, сутками переминалась с лапы на лапу и гремела цепью с 5 утра до вечера. Отходы убирали только перед испытаниями, а во время тренировок ее били. Источник: Парк львов Земля прайда gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/Клип-@lions_msc.mp4