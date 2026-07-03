На гостевом маршруте Хабаровска обновили 39 остановок из 48

В Хабаровске заменяют автобусные павильоны на центральных улицах. Всего запланирована замена 48 остановок. За 2025 год и первое полугодие 2026 года обновили 39 объектов, оставшиеся установят до середины августа. Среди новых павильонов — 27 открытого типа и 12 закрытых с обогревом. Содержание и обновление гостевого маршрута с начала года курирует краевой минтранс. Ведомство следит за чистотой, состоянием дорог и тротуаров, проводит озеленение. Губернаторский проект «Гостевой маршрут» направлен на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей региона. В Хабаровске маршрут № 1 связывает международный аэропорт с центром города и железнодорожным вокзалом, проходит по улицам Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева, переулку Дьяченко, Шевченко, Уссурийскому бульвару, улицам Ленина и Ленинградской. Проект также реализуется в Амурске и Комсомольске-на-Амуре.