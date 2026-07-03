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720 кустов конопли вырастил в своем дворе житель Комсомольского района

39-летний мужчина, ранее не судимый, вырастил во дворе своего дома 720 кустов конопли. Полиции он объяснил, что осенью прошлого года нашел семена в лесополосе, и весной посадил их ради личного употребления. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.

39-летний мужчина, ранее не судимый, вырастил во дворе своего дома 720 кустов конопли. Полиции он объяснил, что осенью прошлого года нашел семена в лесополосе, и весной посадил их ради личного употребления. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.