720 кустов конопли вырастил в своем дворе житель Комсомольского района

39-летний мужчина, ранее не судимый, вырастил во дворе своего дома 720 кустов конопли. Полиции он объяснил, что осенью прошлого года нашел семена в лесополосе, и весной посадил их ради личного употребления. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.