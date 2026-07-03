Победителей муниципального этапа фестиваля ГТО наградили в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре прошло награждение победителей муниципального этапа всероссийского фестиваля ГТО. Участниками соревнований стали жители города в возрасте от 25 до 49 лет. Награды вручали по возрастным ступеням. Первые места заняли: Любовь Сидорина, Данил Катанаев, Кристина Комовзова, Василий Костычев, Валентина Зверева, Константин Кочкин, Анастасия Захаренко и Олег Дьяков.