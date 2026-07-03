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Представить свои достижения на Всероссийской премии «За верность науке» предлагают жителям Хабаровского края

Министерство науки и высшего образования РФ проводит XII Всероссийскую премию «За верность науке». «Сегодня премия “За верность науке” имеет статус главной научно-просветительской награды страны. В прошлом году поступило рекордное количество заявок на участие — более 2 000 проектов из 81 субъекта Российской Федерации», — рассказали в Организационном комитете премии. Заявки принимают до 13 августа 2026.

Министерство науки и высшего образования РФ проводит XII Всероссийскую премию «За верность науке». «Сегодня премия “За верность науке” имеет статус главной научно-просветительской награды страны. В прошлом году поступило рекордное количество заявок на участие — более 2 000 проектов из 81 субъекта Российской Федерации», — рассказали в Организационном комитете премии. Заявки принимают до 13 августа 2026 года на сайте.