Сезон сбора диких ягод начался в Хабаровском крае

В регионе наступило время, когда тайга щедро одаривает жителей своими богатствами. Жимолость, голубика, черника, брусника, клюква и малина — отправиться за ними может любой желающий. Однако сбор дикоросов регламентирован законодательством: существуют четкие сроки и правила. Установлены следующие сроки сбора дикорастущих ягод: Жимолость — с 20 июня по 30 июля; Малина — с 5 июля по 10 сентября (до заморозков); Голубика — с 15 июля по 31 августа; Смородина (черная) — с 15 июля по 20 августа; Смородина (красная) — с 15 июля по 30 сентября и позже; Черника — с 25 июля по 31 августа; Брусника — с 25 августа по 25 сентября (до заморозков); Клюква — с 10 сентября по 15 ноября (до снежного покрова); Рябина — с 25 августа по 10 ноября; Актинидия — с 15 августа по 15 сентября; Шиповник — с 20 августа по 30 сентября (до заморозков); Лимонник — с 1 сентября по 31 октября; Виноград — с 1 сентября по 31 октября. Собирать дикоросы разрешено на лесных участках, не входящих в состав особо охраняемых природных территорий — заповедников, заказников и национальных парков. Использовать можно только ручные приспособления (совки или гребенки с расстоянием между зубьями не менее 6,2−7 мм). Запрещены грубые механические приспособления, а также вытаптывание ягодников, сбор недозрелых ягод и повреждение веток. На каждом кусте необходимо оставлять не менее 10% ягод для восстановления популяции и кормовой базы животных.