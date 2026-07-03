47 новых мест для отдыха появятся в селах Хабаровского края в этом году

В Хабаровском крае началась реализация проектов по благоустройству общественных пространств в сельских территориях. Всего в плане — 47 объектов в 12 муниципальных образованиях. На эти цели выделено 87,9 млн рублей, из которых 60,7 млн — средства федерального бюджета. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной по поручению президента. В селе Котиково Вяземского района обустроили пришкольный стадион с искусственным покрытием площадью 400 кв. м, установили футбольные ворота и спортивное оборудование. В селе Вознесенском Амурского района приступили к оформлению парка «Счастливы вместе» — здесь появится пешеходные дорожки и многофункциональная площадка для баскетбола и волейбола. В селе Князе-Волконском Хабаровского района реконструируют стадион у школы № 1 — планируется оборудовать футбольное поле с искусственным газоном, беговую дорожку, трибуны и освещение. Программа благоустройства сельских территорий действует с 2019 года. За это время реализовано 462 проекта на сумму более 600 млн рублей. Субсидии предоставляются муниципалитетам по итогам конкурса, обязательное условие — софинансирование от бизнеса в размере не менее 15% от стоимости проекта.