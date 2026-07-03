Житель Благовещенска получил три года колонии за кражи из хабаровских офисов

38-летний житель Благовещенска приехал в Хабаровск. Он заходил в офисы и воровал ценные вещи, оставленные без присмотра. Так, мужчина забрал сотовый телефон вахтера в комнате отдыха охраны — ущерб составил 15 тысяч рублей. Спустя пять дней он зашел в стоматологию, и воспользовавшись тем, что директор приняла его за вернувшегося коллегу, похитил телефон администратора стоимостью 15 тысяч рублей. Украденные гаджеты мужчина продал случайным людям на остановках, а полученные 5 тысяч рублей потратил на еду и алкоголь. После совершения преступлений злоумышленник покинул Хабаровск. Полицейские нашли его и задержали в Благовещенске. Мужчина ранее неоднократно отбывал срок за кражи. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии строгого режима.