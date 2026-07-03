В Хабаровске и Комсомольске перенесли профилактику на телевышках из-за трансляций Чемпионата мира по футболу

РТРС «Дальневосточный РЦ» переносит плановые профилактические работы на теле- и радиовышках. Перенос связан с трансляциями матчей Чемпионата мира по футболу, чтобы болельщики могли смотреть игры без перебоев. Хабаровск — 22 июля (с 08:00 до 17:00). Вместо ранее заявленного 1 июля. Прекратят работу: пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплексы). Комсомольск-на-Амуре — 21 июля (с 08:00 до 17:00). Вместо ранее заявленного 20 июля. Прекратят работу: первый и второй мультиплексы (РТРС-1 и РТРС-2) — все основные 20 каналов. Радио: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Вера» и «Восток России». Специалисты советуют на время отключений не менять настройки на телевизоре и радиоприемнике. После завершения работ сигнал вернется, и вещание продолжится автоматически. Плановые профилактики необходимы для поддержания оборудования в рабочем состоянии.