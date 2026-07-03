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Три машины столкнулись в Вяземском районе — один человек погиб, несколько ранены

2 июля в 18:30 на 124 км федеральной трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе произошло столкновение трех автомобилей. Водитель «Лады Весты», двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречку и столкнулся с «Хондой Аккорд» и «Тойотой Приус». Водитель «Лады» 1972 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Пятеро участников ДТП, включая ребенка 2023.

2 июля в 18:30 на 124 км федеральной трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе произошло столкновение трех автомобилей. Водитель «Лады Весты», двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречку и столкнулся с «Хондой Аккорд» и «Тойотой Приус». Водитель «Лады» 1972 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Пятеро участников ДТП, включая ребенка 2023 года рождения, получили травмы разной степени тяжести. Двое детей перевозились в «Хонде Аккорд» без детских удерживающих устройств, один из них пострадал в ДТП. Источник: Госавтоинспекция Хабаровского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18221055412867.mp4