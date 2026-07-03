Иконы XVII века представят в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее начала работу выставка «Сокровища Северной обители» (0+) из фондов Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Экспозиция включает 48 предметов. Увидеть их можно до 13 сентября. Основу выставки составляют иконы XVII века с изображениями апостолов и святых из иконостаса церкви Епифания Кипрского — части архитектурного ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, одного из древнейших духовных центров России. «Эта выставка — не просто демонстрация древностей, это живой диалог эпох и регионов, мост между берегами Амура и Сиверского озера, где стоит Кирилло-Белозерский монастырь. Уникальные сюжетные иконы позволят по-новому взглянуть на богатство иконографии», — отметила генеральный директор музея Наталия Толстая. Помимо канонических образов, посетители впервые увидят сюжетные и праздничные иконы, подлинные облачения священнослужителей, старинные Евангелия в роскошных окладах и скульптуру Иисуса Христа — редкий для русского церковного обихода артефакт.