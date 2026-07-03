Рыбак избил знакомого до смерти в районе имени Лазо

Трагедия произошла 11 июня 2026 года на рыбалке на реке Долми в районе имени Лазо. Мужчины порыбачили, выпили спиртного, а затем легли спать в автомобиле. Ночью между 67-летним жителем Хабаровска и его знакомым вспыхнула драка: злоумышленник нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по разным частям тела. Утром пострадавшему стало плохо, его доставили в краевую клиническую больницу, где через несколько дней он скончался. Обвиняемый арестован. Следствие продолжается.