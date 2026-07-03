На Молодежном дне Международного туристического форума «Путешествуй!» запустили Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Заявки принимаются до 15 июля на официальном сайте большечемпремия.рф. Это первая награда в России, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и распространяет успешный опыт по всей стране. Принять участие могут все, кто занимается организацией и продвижением путешествий по России среди детей и молодежи — туристические компании, экскурсоводы, авторы медиаконтента, организаторы походов и молодежных событий, региональные команды. Программа «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие»
На Молодежном дне Международного туристического форума «Путешествуй!» запустили Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Заявки принимаются до 15 июля на официальном сайте большечемпремия.рф. Это первая награда в России, которая отмечает лучшие практики молодежного туризма и распространяет успешный опыт по всей стране. Принять участие могут все, кто занимается организацией и продвижением путешествий по России среди детей и.