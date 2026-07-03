Стартовал федеральный заочный этап конкурса «Сердце отдаю детям»

1 июля стартовал федеральный заочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В 2026 году конкурс пройдет по десяти номинациям. В 2026 году появилось два новых направления физкультурно-спортивной направленности, посвященных традиционным и инновационным видам спорта. Федеральный заочный этап пройдет в два тура. Первый продлится с 1 по 28 июля, второй — с 31 июля по 11 августа. Победители федерального заочного этапа примут участие в финальном очном этапе. Первый тур финала пройдет в Самаре, а второй тур — в Москве. Участники первого тура представят видеовизитку, дополненную общеобразовательную программу либо план наставнической деятельности и результаты их реализации. Самовыдвиженцы представят визитку и авторское эссе «Современные проблемы дополнительного образования и пути их решения в процессе моей педагогической деятельности». Во втором туре участники запишут видеосообщение о воспитательном или образовательном потенциале своей программы и пройдут онлайн-тестирование на знание вопросов развития дополнительного образования детей. Сильнейшие участники представят свои регионы в федеральном этапе.