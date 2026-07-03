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817 тысяч рублей за «безопасный счет»: суд вернул деньги пенсионеру из Биробиджана

Все началось со звонка в мессенджере 72-летнему местному жителю: неизвестный представился сотрудником сотовой связи и попросил паспортные данные для продления договора. Затем позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей Центробанка, и сообщила, что мошенники списали деньги со счетов пенсионера, но их удалось вернуть. Она убедила мужчину перевести сбережения на «безопасный счет» — и он сделал это. Позже выяснилось.

Все началось со звонка в мессенджере 72-летнему местному жителю: неизвестный представился сотрудником сотовой связи и попросил паспортные данные для продления договора. Затем позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей Центробанка, и сообщила, что мошенники списали деньги со счетов пенсионера, но их удалось вернуть. Она убедила мужчину перевести сбережения на «безопасный счет» — и он сделал это. Позже выяснилось, что деньги ушли на счет дроппера — жителя Иркутской области, который не был знаком с потерпевшим. Прокуратура Биробиджана обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил иск и взыскал с дроппера всю сумму — 817 тыс. рублей.