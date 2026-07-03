Дмитрий Демешин: Мы обязаны сделать так, чтобы воля каждого жителя была учтена

В Хабаровске состоялся двухдневный семинар для председателей территориальных избирательных комиссий и представителей органов местного самоуправления. Мероприятие провели в преддверии единого дня голосования — выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель обучения — организовать голосование так, чтобы каждый житель края мог свободно реализовать свое избирательное право независимо от места проживания. «Свобода волеизъявления избирателя — это главное. Важно, чтобы на участке каждый житель был защищен, мог спокойно выразить свою точку зрения, а те, кто работает с избирателем, были профессионалами и не допускали ошибок. Вооружить их предметными знаниями и высоким уровнем исполнения закона — наша общая задача», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. На семинаре также обсудили безопасность на участках и организацию выездов к маломобильным группам граждан, ветеранам и тем, кто не сможет прийти самостоятельно. Губернатор подчеркнул, что впереди интенсивная работа: «Мы обязаны сделать так, чтобы воля каждого жителя была учтена. Убежден, благодаря вашей компетентности мы проведем кампанию на высоком организационном уровне».