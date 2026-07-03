Свыше 30 тысяч детей отдохнули в июне в загородных лагерях Хабаровского края

Всего в июне в регионе работали 17 детских оздоровительных лагерей, 312 лагерей с дневным пребыванием детей и 35 лагерей труда и отдыха. В июле детей, живущих в Хабаровском крае, ждет еще более масштабная летняя смена, в рамках которой отдохнуть смогут более 70 тысяч человек. Такие показатели во многом стали возможны благодаря модернизации некоторых загородных лагерей. Так, с 2023 по 2025 год в лагере «Олимп» построили шесть жилых корпусов, рассчитанных на 298 мест, и столовую. Сейчас строятся еще два жилых корпуса на 88 детей — они начнут работать уже в августе этого года. Также стоит добавить, что в 2026 году краевые власти увеличили региональную субсидию за путевки в детские лагеря на 11%. Кроме того, в пригородном селе Бычиха идет строительство Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей, который сможет принимать свыше 5 тысяч подростков ежегодно уже с 2028 года и станет крупнейшим таким объектом на Дальнем Востоке.