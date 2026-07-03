Еще два новичка появились в футбольном клубе «СКА-Хабаровск»

Армейцы подписали двухлетний контракт с 21-летним полузащитником Эльдаром Блиевым. Он родился в Нальчике и там начал заниматься футболом, дебютировав за местный «Спартак» в возрасте 18 лет. За команду из Нальчика Эльдар Блиев провел суммарно почти 80 матчей, забив в них два гола. Кроме того, «СКА-Хабаровск» пополнил 25-летний защитник Матвей Ужгин из Новоалтайска. Он начинал заниматься футболом в барнаульском «Динамо», а практически всю профессиональную карьеру провел в красноярском «Енисее» и «Чайке» из Песчанокопского, сыграв суммарно больше 120 матчей. Весну этого года Матвей Ужгин провел в ивановском «Текстильщике», сыграв за эту команду 14 матчей и забив три гола. По итогам прошлого сезона ивановский клуб вышел из Второй лиги в ФНЛ.