Люди спаслись вплавь: катер сгорел в бухте Новик во Владивостоке

Вечером 2 июля в акватории бухты Новик загорелся катер. На борту находились двое мужчин и 13-летний подросток. После двух хлопков в машинном отделении капитан включил систему пожаротушения, но дым усиливался. Все трое надели жилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно и доставило на берег. Погибших и пострадавших нет. Катер полностью уничтожен огнем. Источник: VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17007920417323.mp4