Новые правила санитарной безопасности вводят в лесах Хабаровского края

С 1 сентября 2026 года вступает в силу постановление правительства России, которое утверждает новые правила санитарной безопасности в лесах. Одно из ключевых изменений — разрешение на проведение профилактических мероприятий по защите лесов от вредителей даже в здоровых и ослабленных насаждениях. Раньше такие меры применяли только при массовом заражении, теперь же можно действовать на ранних стадиях, не допуская распространения вредителей. Профилактика включает лечение деревьев, применение пестицидов и удобрений, а также создание условий для насекомоядных птиц и насекомых-энтомофагов — естественных врагов вредителей. При этом сплошные и выборочные санитарные рубки не требуются. Это позволяет сохранять лесные массивы и одновременно предотвращать появление очагов вредных организмов. За нарушение Правил санитарной безопасности в лесах Кодексом об административных правонарушениях установлены административные штрафы. Так, для граждан предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей, должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.