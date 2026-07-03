Проект «Молочная кухня» заработал еще в двух районах Хабаровского края

Если ранее этот проект действовал на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского, Солнечного, Амурского и Ванинского районов, то сейчас его действие распространили также на Хабаровский и имени Лазо районы. До конца 2026 года он начнет действовать по всей территории Хабаровского края. Инициатива запущена в рамках нацпроекта «Семья». Суть проекта, инициированного губернатором Дмитрием Демешиным, заключается в том, что беременные женщины могут получить компенсацию за приобретение молочной и кисломолочной продукции местного производства. Размер такой компенсации может достигать 3 500 рублей в месяц. Эти деньги могут получить все беременные девушки вне зависимости от своих доходов.