Объявлен состав жюри восьмого сезона премии «Дальний Восток» им. Арсеньева

В Москве в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» представили состав Малого и Большого жюри, а также Совета экспертов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. Председателем жюри назначен поэт, режиссер, актер и телеведущий Влад Маленко. Заявочная кампания восьмого сезона проходила с 1 февраля по 30 июня, оргкомитет принял 92 заявки из 27 регионов России, а также из Китая, Монголии, Вьетнама и Республики Корея. В состав Совета вошли сценарист Елена Демакова, прозаик и драматург Наталья Елизарова, литературовед Вячеслав Огрызко, писатель Дмитрий Орехов и шеф-редактор издательства «РИПОЛ классик» Даниил Тестов. Малое жюри представлено Александром Васькиным, Олегом Вороным, профессором из КНР Ван Цзиньлин, Ольгой Ребковец и Владимиром Семенчиком. Большое жюри возглавит Сергей Самсонов. В его состав также вошли Олеся Носова, Сергей Михеенков, Борис Кузнецов и представитель Китая Ван Цзунху. Председатель оргкомитета Григорий Куранов отметил устойчивый рост интереса к премии. Писатели из Хабаровского края неоднократно становились финалистами и лауреатами премии в прошлые годы.