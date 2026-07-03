В Пермском крае ветстанцию оштрафовали за опасные для жизни людей продукты

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, нарушения были выявлены во время совместной проверки с городской прокуратурой, которая состоялась в мае 2026 года. Специалисты проверили работу ГБУВК «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных», оказывающего ветеринарные услуги и оформляющего ветеринарные сопроводительные документы.