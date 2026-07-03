В Волгоградской области неожиданно «воскресла» мошка

— Вероятно, на численности насекомых в этом году сказались длинный паводок и непогода. В то время, пока Астраханская область проживала этот сезон, как и обычно, — в москитных сетках, Волгоградскую область эта участь практически миновала, — рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — В пятницу мы с коллегами были в Волго-Ахтубинской пойме и с удивлением заметили там только комаров. Мошки же практически не было.