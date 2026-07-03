В Волгоградской области неожиданно «воскресла» мошка

В Волгоградскую область к концу первой недели июля неожиданно активизировался гнус, «на минималках» переживший традиционный сезон.
О нашествии мошки корреспондентам ИА «Высота 102» рассказали жители сразу нескольких районов Волгограда. По их словам, насекомые, которые, казалось бы, уже не имеют шансов на «возрождение», бесчинствуют на дачах, детских площадках, в скверах и парках.
— В отсутствии ветра гнус летит в лицо, пытается залезть в глаза и в уши, поэтому спокойной прогулка по городу, увы, не.
получается, — посетовали горожане.
В этом году мошка, от которой ждали масштабного выхода, позволила горожанам спокойно начать лето. Подобное поведение гнуса вызвало удивление даже у специалистов.
— Вероятно, на численности насекомых в этом году сказались длинный паводок и непогода. В то время, пока Астраханская область проживала этот сезон, как и обычно, — в москитных сетках, Волгоградскую область эта участь практически миновала, — рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — В пятницу мы с коллегами были в Волго-Ахтубинской пойме и с удивлением заметили там только комаров. Мошки же практически не было.
А вот комары на этом фоне работали буквально за двоих. Из-за сильного паводка и осадков кровососы не давали прохода жителям Волгоградской области.
— В этом году в регионе действительно много комаров, — подтверждали эксперты. — Их число зависит в большей степени не от дождей, а от большого количества воды в пойменных лугах.
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