В Башкирии появятся ещё 152 места, где будет приятно находиться

В Башкирии подвели итоги голосования, которым выбирались территории для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Суть в том, что «победителям» направят государственные субсидии, а получить федеральные деньги сейчас очень непросто. Главный критерий в этой программе — активность жителей. В Башкирии проголосовали практически 20% населения — 805 тысяч человек.
«Башкортостан, как и всегда, показал себя активно, — отметил Глава республики Радий Хабиров. — Мы вошли в число регионов — лидеров по количеству проголосовавших. У нас в республике наибольшую энергию проявили жители Татышлинского, Салаватского, Уфимского, Чишминского, Дуванского районов, Межгорья, Салавата, Кумертау. Спасибо им за это».
Люди проводят время не только в своих квартирах и домах, но и каждый день сталкиваются с «окружающей средой». К счастью, жители Башкирии это явно понимают и голосуют активно, но пока всё ещё большую часть голосов приносит волонтёрская работа. Она ценится настолько, что число активистов стало учитываться в показателях при зачислении результатов. В Башкирии в этом году на голосовании работали почти 13 тысяч добровольцев, из них восемь собрали больше тысячи голосов каждый.
Всего муниципалитеты Башкирии выставили на голосование 200 территорий, ещё 46 предложили жители. Это скверы, парки, набережные, аллеи, спортплощадки и другие локации.
По итогам голосования на следующий год определены 152 территории, сообщили в минЖКХ РБ. На их благоустройство федеральный бюджет выделит более 1 млрд рублей, итого в среднем на объект — по 6,5 млн рублей. С учётом стоимости километра асфальтированной дороги даже такие суммы не выглядят очень уж большими, но это существенная база, которая будет дополнена из республиканского бюджета и в итоге получится сделать красиво для людей.
В Уфе самое большое число голосов собрала площадь перед памятником Салавату Юлаеву (более 40 тысяч). Сама скульптура сейчас находится на реставрации, решается вопрос о её «переносе» в бронзу в связи с катастрофическим состоянием чугуна, из которого были отлиты фигуры всадника и коня.
Почти столько же голосов (39 тыс.) отдано за благоустройство площади перед Уфимской детской филармонией, это здание, где ранее располагался бывший универмаг «Уфа» на одноимённой остановке.
24 тысячи голосов получил парк по улице Снежной в селе Зубово Уфимского района. И столько же нефтекамцев проголосовали за благоустройство аллеи по улице Комсомольской в своём городе. Более 19 тыс. салаватцев поддержали идею за превращение аллеи по ул. Дзержинского в парадный променад.
Всего с 2019 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Башкирии благоустроили 976 общественных территорий, для чего федеральный бюджет отдал 8,7 млрд рублей.
В текущем году в программу «Формирование комфортной городской среды» попали 145 территорий, выбранные голосованием и получившие федеральное финансирование в размере 1,079 млрд руб. Ещё 8 объектов будут благоустроены на средства республиканского и местных бюджетов и внебюджетных источников. На всех объектах работы начались по графику, отметили в минЖКХ. Ранее рассказывали о ходе работ (1, 2, 3).