В Башкирии появятся ещё 152 места, где будет приятно находиться

Люди проводят время не только в своих квартирах и домах, но и каждый день сталкиваются с «окружающей средой». К счастью, жители Башкирии это явно понимают и голосуют активно, но пока всё ещё большую часть голосов приносит волонтёрская работа. Она ценится настолько, что число активистов стало учитываться в показателях при зачислении результатов. В Башкирии в этом году на голосовании работали почти 13 тысяч добровольцев, из них восемь собрали больше тысячи голосов каждый.