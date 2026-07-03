Выставка икон XVII века открылась в Хабаровске

В Хабаровске до 13 сентября можно увидеть древнерусские иконы XVII века и другие редкие предметы из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Выставку «Сокровища Северной обители» представили в Дальневосточном художественном музее.
В экспозицию вошли 48 предметов. Основу выставки составляют иконы с образами апостолов и святых из исторического иконостаса церкви Епифания Кипрского Кирилло-Белозерского монастыря.
Посетителям также покажут сюжетные и праздничные иконы, старинные Евангелия в богатых окладах, церковные облачения и предметы, связанные с богослужебной традицией Русского Севера.
Один из самых необычных экспонатов — скульптурный образ Иисуса Христа. Такие произведения редко встречаются в русском церковном обиходе, поэтому они особенно интересны и исследователям, и зрителям.
«Эта выставка — живой диалог эпох и регионов, мост между берегами Амура и Сиверского озера», — отметила генеральный директор Дальневосточного художественного музея Наталия Толстая.