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Выставка икон XVII века открылась в Хабаровске

Основу выставки составляют иконы с образами апостолов и святых из исторического иконостаса церкви Епифания Кипрского Кирилло-Белозерского монастыря.

В Хабаровске до 13 сентября можно увидеть древнерусские иконы XVII века и другие редкие предметы из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Выставку «Сокровища Северной обители» представили в Дальневосточном художественном музее.

В экспозицию вошли 48 предметов. Основу выставки составляют иконы с образами апостолов и святых из исторического иконостаса церкви Епифания Кипрского Кирилло-Белозерского монастыря.

Посетителям также покажут сюжетные и праздничные иконы, старинные Евангелия в богатых окладах, церковные облачения и предметы, связанные с богослужебной традицией Русского Севера.

Один из самых необычных экспонатов — скульптурный образ Иисуса Христа. Такие произведения редко встречаются в русском церковном обиходе, поэтому они особенно интересны и исследователям, и зрителям.

«Эта выставка — живой диалог эпох и регионов, мост между берегами Амура и Сиверского озера», — отметила генеральный директор Дальневосточного художественного музея Наталия Толстая.