Четыре джазовых концерта пройдут в Нижнем Новгороде в июле

В июле Нижний Новгород продолжит принимать масштабный музыкальный фестиваль «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Проект, запущенный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стартовал еще в июне и объединит в текущем месяце всех любителей живой музыки и танцев.
Концерты будут проходить каждую субботу в 19:00 на центральной площади парка, расположенной у остановки «Медицинский институт». Для нижегородцев и гостей города выступят известные джазовые коллективы.
В афише на июль запланированы четыре музыкальных вечера. Так, 4 июля перед слушателями выступит джаз-бенд под управлением Михаила Петропавловского, 11 июля программу представит «Нижегородский Диксиленд», 18 июля на сцену выйдет «Оушен-квартет», а завершат июльскую серию концертов 25 июля Таня Гуляева и «Стайл-квартет».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде дорабатывают концепцию нового Оперного театра.