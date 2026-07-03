Четыре джазовых концерта пройдут в Нижнем Новгороде в июле

В июле Нижний Новгород продолжит принимать масштабный музыкальный фестиваль «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Проект, запущенный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стартовал еще в июне и объединит в текущем месяце всех любителей живой музыки и танцев.