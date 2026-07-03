Куда сходить в выходные в Иркутске? День Ивана Купалы, концерты и многое другое

Зрителей ждёт добрая и трогательная история о том, как случайная встреча может поменять жизнь. В центре сюжета — главный врач санатория Родион Николаевич, чью размеренную жизнь нарушает эксцентричная Лидия Васильевна — бывшая актриса, а ныне кассирша цирка. Несмотря на полную противоположность характеров, между героями постепенно возникает особая связь, которая помогает им по-новому взглянуть на себя, преодолеть одиночество и обрести самое важное.