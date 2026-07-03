Куда сходить в выходные в Иркутске? День Ивана Купалы, концерты и многое другое

IrkutskMedia, 3 июля. День Ивана Купалы, концерты и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
4 июля
День Ивана Купалы (0+)
Гостей мероприятия ждёт насыщенная праздничная программа: весёлые ведущие Матрёна и Иван, народные игры и эстафеты, соревнование по плетению гигантской купальской косы, прыжки через символический костёр, викторина о традициях праздника, большой квест по территории зоосада «Поиск папоротника», водная битва, в которой каждый участник получит водяной пистолет, танцевальные флешмобы, мастер-класс по плетению венков, мини-бассейн для самых маленьких и большой купальский хоровод, который объединит всех гостей праздника.
Мероприятие пройдет в 13.00 в Иркутском зоосаде.
Орган-Рояль. Из глубины души к свету вечности (6+)
Гостей вечера ждёт концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов Ярославы Юрсаковой (фортепиано, орган). Программа станет диалогом двух великих инструментов — мощного органа и выразительного фортепиано. В музыкальном путешествии от созерцания к свету прозвучат произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Мендельсона, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева и других композиторов.
Особый акцент сделан на современной музыке: зрители услышат сочинение молодого композитора XXI века Е. Якобук, лауреата конкурса «Байкальская токката». Вечер объединит эпохи и стили — от строгой архитектуры барокко до эмоциональной экспрессии
Мероприятие пройдет в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
«О любви и не только». Концерт фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» (0+)
Солистка Новосибирского академического театра оперы и балета Валерия Торунова (сопрано) исполнит с балкона усадьбы романсы и арии из опер.
Мероприятие пройдет в 18.00 в музее-усадьбе В. П. Сукачёва.
5 июля
Праздник Ивана Купалы (0+)
Гостей ждёт насыщенная программа праздника: огненное шоу и прыжки через купальский костёр, поиски легендарного цветка папоротника, загадывание желаний на воде с плетением венков, интерактивы, народные игры и хороводы с фольклорными ведущими, а также мастер-классы, знакомство с купальскими традициями, изготовление оберегов и угощение традиционными блюдами.
Мероприятие пройдет в 15.00 в парке «Лес Чудес».
Сакс-Орган. Только лучшее (6+)
Гостей ждёт концертная программа от композитора и органиста Дечебала Григоруцэ и саксофониста Андрея Гедеона. Музыканты собрали в единое целое самые яркие и выразительные произведения из своего репертуара, создавая насыщенное музыкальное путешествие. В программе прозвучит музыка разных эпох и стилей — от классики до современности.
Мероприятие пройдет в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
Спектакль «Старомодная комедия» (16+)
Зрителей ждёт добрая и трогательная история о том, как случайная встреча может поменять жизнь. В центре сюжета — главный врач санатория Родион Николаевич, чью размеренную жизнь нарушает эксцентричная Лидия Васильевна — бывшая актриса, а ныне кассирша цирка. Несмотря на полную противоположность характеров, между героями постепенно возникает особая связь, которая помогает им по-новому взглянуть на себя, преодолеть одиночество и обрести самое важное.
Мероприятие пройдет в 18.00 в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.