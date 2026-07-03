Замглавы Минприроды РФ взял на контроль ситуацию с навалами мусора

— К вывозу твердых коммунальных отходов — проще говоря, обычного мусора — у меня никаких претензий нет, регоператор четко соблюдает график, — говорит Оксана Квасова. — А вот крупногабаритный мусор — это проблема. По нормам вывозить КГМ регоператор должен «один раз в 7−10 дней, или по мере накопления». Так вот на слова «по мере накопления» почему-то никто не обращает внимания. А эта мера очень разная. На некоторых наших площадках складируют мусор магазины, киоски, микрорынки. В результате площадки завалены тарой — ящиками, коробками, и убирать это надо каждый день, а не раз в 10 дней. Я много раз обращалась к регоператору, прикладывала фото площадок, но пока решить вопрос не удается.