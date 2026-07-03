Замглавы Минприроды РФ взял на контроль ситуацию с навалами мусора

Первый замглавы министерства природных ресурсов и экологии РФ Джамбулат Хатуов взял на контроль ситуацию с навалами мусора и поручил властям регионов наладить системный контроль состояния контейнерных площадок. Проблема в последнее время сильно обострилась — число жалоб от жителей кратно увеличилось. В число наиболее сложных территорий вошли Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская области, Кабардино-Балкарская Республика и Сочи.
Малая остаточная вместимость полигонов, куда мусор поступает без предварительной сортировки, нескоординированные действия различных ведомств — все это приводит к обострению проблемы. Корреспонденты «РГ» попробовали разобраться, почему для решения вопроса на местах потребовалось вмешательство федеральных властей.
Виноваты субботники?
— По состоянию контейнерных площадок жители ежедневно оценивают результаты реформы обращения с отходами. Именно контейнерная площадка фактически является «лицом» отрасли для граждан. Поэтому важно обеспечить не только своевременный вывоз ТКО, но и чистоту самой площадки и прилегающей территории, не допускать переполнения контейнеров и образования навалов, — пояснили «РГ» в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). — Регионам необходимо провести инвентаризацию контейнерных площадок, оценить достаточность установленных емкостей, состояние подъездных путей и наличие мест для накопления крупногабаритных отходов. Эта работа должна быть выстроена не в режиме реагирования на уже поступившие жалобы, а на постоянной основе.
Пока же получается наоборот. В Новосибирской области, по данным РЭО, в июне количество таких обращений было самым большим по стране. Оставим за скобками печальную десятилетнюю историю мусорной реформы в регионе, которая закончилась несколькими уголовными делами. Не будем вспоминать, что мусороперерабатывающие комплексы здесь до сих пор остаются только на бумаге. Сосредоточимся на контейнерных площадках — их, как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики области, насчитывается 23 935. Что же с ними не так?
Отвечая на запрос «РГ», в ведомстве обозначили одну точку напряженности — контейнеры для ТКО и отсеки для крупногабаритных отходов не рассчитаны на объемы мусора после массовых субботников. Поэтому в апреле-мае проблема с вывозом этих отходов действительно наблюдалась. А в июне, по данным чиновников, ситуацию удалось стабилизировать и количество жалоб снизилось. Правда, осталось неясным, почему же тогда новосибирцы выбились в лидеры по жалобам именно в начале лета? И неужели во всем виноваты только субботники?
В министерстве сообщают, что деятельность регионального оператора по вывозу бытовых отходов контролируют четко, вплоть до еженедельных выездов и составления актов о нарушениях. Ведь именно министерство ЖКХ является учредителем АО «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом мусора. Но ответственность за отходы регоператор несет с того момента, как они оказались в мусоровозе. А к контейнерным площадкам не причастен.
Еще в конце 2024 года в первом чтении был принят законопроект, который позволит региональным операторам официально брать на себя обязанности по созданию и содержанию контейнерных площадок. Но пока он в силу не вступил и при активном участии Минприроды России продолжает дорабатываться ко второму чтению. За состояние площадок по-прежнему отвечают только управляющие компании. Так что получается, недорабатывают они? Но все ли так просто?
Как рассказала «РГ» руководитель эксплуатационного участка АО «МКС-Новосибирск» Оксана Квасова, сотрудники УК часто просто физически не могут справиться с огромными кучами крупногабаритного мусора, который скапливается на контейнерных площадках.
— К вывозу твердых коммунальных отходов — проще говоря, обычного мусора — у меня никаких претензий нет, регоператор четко соблюдает график, — говорит Оксана Квасова. — А вот крупногабаритный мусор — это проблема. По нормам вывозить КГМ регоператор должен «один раз в 7−10 дней, или по мере накопления». Так вот на слова «по мере накопления» почему-то никто не обращает внимания. А эта мера очень разная. На некоторых наших площадках складируют мусор магазины, киоски, микрорынки. В результате площадки завалены тарой — ящиками, коробками, и убирать это надо каждый день, а не раз в 10 дней. Я много раз обращалась к регоператору, прикладывала фото площадок, но пока решить вопрос не удается.
Чужая зона ответственности.
В министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области уверены, что регион зря отнесли к числу проблемных.
— Согласно статистике ППК «Российский экологический оператор» в Воронежской области не самая плохая ситуация по сравнению с другими регионами. Число обращений на сто тысяч жителей — чуть более девяти. Есть и положительные тенденции. Например, число обращений граждан по незаконным свалкам в начале июня снизилось на 41 процент, — отмечают в министерстве ЖКХ.
При этом в первые месяцы 2026 года в Воронеже наблюдалось резкое ухудшение ситуации с вывозом ТКО из дворов. Это стало причиной критики в адрес АО «Экотехнологии», которое является регоператором по вывозу отходов в Воронежском кластере (обслуживает столицу региона и восемь пригородных муниципалитетов). Регоператор объяснил сбой «беспрецедентно неприемлемым» состоянием дорог: в конце зимы на протяжении двух недель почти две трети контейнерных площадок было недоступно для мусоровозов из-за обледеневшей колеи. Но проблемы сохранились и к концу весны. Мэр Воронежа Сергей Петрин пригрозил оператору расторжением контракта, и в начале июня компании дали месяц на устранение проблем.
Но вот проблемы с навалами на мусорных площадках, по мнению представителей «Экотехнологии», не входят в зону ответственности компании.
— При условии соблюдения графиков это ответственность владельца площадки или собственника земельного участка. Во многих муниципальных образованиях есть отдельные контракты на вывоз таких отходов. В Воронежской области такие контракты есть далеко не везде. Региональный оператор по законодательству отвечает за вывоз отходов из контейнеров. Мы со своей задачей, после апрельского провала, в настоящее время справляемся. Практически все площадки вывозятся по графику. Основной причиной невывоза сейчас является парковка транспортных средств рядом с контейнерами, — утверждает оператор.
Лето, Сочи… мусор.
Еще сложнее обстоит ситуация на территориях, где в сезон отпусков к местным жителям прибавляются тысячи туристов. А следовательно, значительно увеличиваются и объемы отходов. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручал отдельно контролировать ситуацию с вывозом мусора в курортных зонах в связи с началом летнего сезона. И, по информации пресс-службы Минприроды РФ, контроль действительно усилили. Регионам поручили заранее скорректировать графики вывоза, увеличивать количество рейсов и при необходимости контейнеров. Вопрос контролируют не только на местах, но и в рамках федерального штаба и независимого мониторинга, проводятся контрольные рейды.
— При выявлении рисков переполнения емкостей или образования навалов регионы должны принимать меры заблаговременно, не допуская сбоев и массовых обращений жителей, — подчеркнули в министерстве в разговоре с «РГ».
В Краснодарском крае в ближайшие годы планируют построить десять новых объектов по переработке, сортировке и компостированию. Пока же решать «мусорный вопрос» пытаются за счет увеличения числа контейнерных площадок. Сейчас их 1745 только в Сочи. И все равно не хватает.
— С начала года было установлено свыше тысячи новых площадок, в ближайшее время оснастим еще 200 площадок, а до конца года мэрия закупит оборудование и установит еще 500, — заявил вице-мэр курорта Петр Северов, курирующий городское хозяйство, в том числе работу с ТКО. — Если сравнивать с другими городами, в том числе курортными, это достаточно высокий показатель. Но особенностью нашего курорта является обилие сельских территорий. И контейнерные площадки, приближенные к этому жилью и СНТ, продолжают испытывать большую нагрузку.
Но главная задача — увеличить сортировку мусора с использованием современных технологий. Пока перерабатывается всего семь процентов ТКО.
— Это, что называется, капля в море, — признает Северов. — Один из путей решения проблемы — переход по примеру Московской области на систему двухпоточного сбора мусора. На новую систему обращения с отходами Краснодарский край переходит с 1 сентября: соответствующее постановление губернатором уже подписано.
По мнению руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгения Витишко, к причинам медленного решения мусорной проблемы можно отнести и недостаточное количество мусоровозов, и сезонное увеличение количества мусора летом, и затруднения перевозки ТКО из-за пробок на дорогах, «а главная беда в том, что по-прежнему арбузная корка из Адлера едет аж 300 километров в Белореченск, чтобы быть погребенной под другими отходами».
— Проблема сортировки «сочинского мусора» так и не решена, а сортировать его после перевозки не только технически невозможно, но и нецелесообразно, — отмечает Витишко. — Отстает от дорожной карты Кубань также в части проектирования и создания новых объектов переработки и хранения ТКО. Их планируется аж 10 к уже существующим 15 полигонам. С самого начала «мусорной реформы» — а это 2019 год — до сих пор решается правовая принадлежность самих контейнерных площадок. Где-то они даже не стоят на кадастровом учете, где-то не переданы от муниципалитета региональному оператору. В общем, каждый год с начала курортного сезона и муниципальные власти курортных районов и округов, и региональные власти края пытаются взять под контроль регулярность вывоза с контейнерных площадок. Но, увы, проблема продолжает оставаться актуальной на всей территории края.