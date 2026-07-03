Миражи, икотницы, кресты. Какие секреты хранит Архангельская область

«Однажды — это уже в советское время — полярники ждали погоды для вылета и вдруг увидели в море парусник. Смотрят: мимо них проносит прекрасную яхту, красивую, обледенелую, явно старую, потрепанную, с ветхим такелажем. Они кинулись заводить моторы, чтобы догнать ее, но судно скрылось в тумане. Туман рассеялся, но яхты уже не было. Они подняли самолеты, они кружили вокруг острова, но ничего не нашли. Может, это была “Святая Анна”, или мираж, или коллективное помешательство. Но история такая есть, и она в книгах упоминается», — отметил Ермолов.