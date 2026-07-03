Миражи, икотницы, кресты. Какие секреты хранит Архангельская область

Поморский крест.
Это не просто навигационный знак. Конечно, его ставили, чтобы обозначить опасное место, но чаще функции переплетались. Случилось крушение, люди чудом спаслись — и в благодарность ставили крест, а заодно и место опасное отмечали.
«Но был и более глубокий смысл. Поморы двигались в неведомое, осваивали новые земли. Для них существовало понятие ойкумены — обитаемой, известной земли. И крест становился границей: за ним — пространство русское, они говорили — православное, до этого места доходить безопасно. А по ту сторону — неведомое, где обитает нечистая сила: чудища, потусторонние энергии. Каждый новый крест отодвигал эту границу чуть дальше на север», — объясняет начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.
Пропавшая экспедиция.
Участники экспедиции под командованием лейтенанта Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна» бесследно исчезли в 1914 году. Ее последние подтвержденные координаты — Северный Ледовитый океан, к северу от архипелага Земля Франца-Иосифа. Потом говорили, что якобы Брусилова и Ерминию Жданко — единственную женщину на борту — видели в Аргентине или в кафе в Париже или в Лондоне, говорили, что Жданко приезжала в Ленинград к племяннице. Это слухи, но миф, что кто-то из пропавшей экспедиции мог выжить, существовал очень долго. Полярный летчик Михаил Водопьянов упоминал, что при обследовании на острове Рудольфа базы экспедиций герцога Абруццкого и Фиалы была обнаружена женская туфелька.
«Однажды — это уже в советское время — полярники ждали погоды для вылета и вдруг увидели в море парусник. Смотрят: мимо них проносит прекрасную яхту, красивую, обледенелую, явно старую, потрепанную, с ветхим такелажем. Они кинулись заводить моторы, чтобы догнать ее, но судно скрылось в тумане. Туман рассеялся, но яхты уже не было. Они подняли самолеты, они кружили вокруг острова, но ничего не нашли. Может, это была “Святая Анна”, или мираж, или коллективное помешательство. Но история такая есть, и она в книгах упоминается», — отметил Ермолов.
Границы мира.
Если вернуться к крестам, то до сих пор они могут обозначать границы населенного пункта, как в деревне Олема Лешуконского округа. Лешуконье — одна из самых труднодоступных материковых территорий Архангельской области. Кресты вблизи Олемы стоят на так называемых крестовых ручьях. И жители до сих пор ходят к ним, чтобы попросить о чем-нибудь.
«Крестовые ручьи в Олеме находятся с двух сторон от деревни, так сказать, это сакральные границы деревни. Такие вот отголоски язычества и поклонение лесу и воде под влиянием христианства. Вода в ручьях считается святой и лечебной. И сейчас к ним несут обеты, у кого что болит: если голова — то платок, если нога — носки, а также благодарность богу за выполненные просьбы — отрезы ткани и полотенца», — рассказал уроженец Олемы Дмитрий Федотов.
Христианские традиции переплетаются со старыми верованиями и на Соловках. Там когда-то был крест, который паломники буквально сгрызли, поскольку верили, что он спасает от зубной боли. На архипелаге находится единственный в стране действующий храм-маяк. Он расположен на Секирной горе Большого Соловецкого острова и совмещает функции навигационного знака и православной церкви.
Старейший каменный маяк Белого моря находится на острове Мудьюг, он построен в 1837 году. Его называют Белая башня, он до сих пор обеспечивает безопасность прохода кораблей в Архангельск. Репутацию Мудьюга подпортили иностранные интервенты в 1918—1919 годах, тогда на острове был концентрационный лагерь, где погибли около 200 человек. С тех пор Мудьюг стал островом смерти, хотя до этого он столетия был островом надежды.
«В эпоху парусных кораблей здесь была создана первая спасательная станция на Белом море, поскольку из-за сильных приливных течений и ветров в узком фарватере Северной Двины у Мудьюгского острова тонуло множество кораблей. Это место рядом с островом называют Бермудским треугольником Белого моря, где глубоко в песке лежат более 60 кораблей, самое известное из которых — 54-пушечный линкор “Варахаил”, построенный в 1749 году на Соломбальской верфи в Архангельске», — рассказала ТАСС кандидат филологических наук, краевед Ольга Кузнецова.
Пинежские колдуньи.
С водой в Архангельской области связано много историй. Например, вода из озера, вокруг которого выстроена деревня, может внезапно пропасть. Сейчас понятно, что это связано с карстовыми провалами, а раньше считалось, что это проклятье. Своими карстовыми пещерами знаменито архангельское Пинежье.
Пинежские икотницы даже попали в учебники по психиатрии. Икота по-пинежски — это якобы злой дух, которого можно вселить в человека. Во время приступа «икотки» пострадавший якобы говорит чужим голосом, выкрикивает бессвязные слова, ругается матом, хохочет.
Не заплутать в лабиринте под северным сиянием.
По лабиринтам Большого Заяцкого острова ходить запрещено, можно только смотреть на них со стороны. Летом они зарастают моховыми и травяными подушками, и получаются пушистые зеленые, а не каменные спирали. Но покружить по каменному лабиринту можно на Большом Соловецком острове и даже в Архангельске. Они созданы по подобию заяцких классических.
Северное сияние — явление круглогодичное. В Архангельске, если верить сказкам, принято с осени сполохи на зиму заготавливать, пока сияние не очень высоко. Как писал известный архангельский сказочник и художник Степан Писахов, небесные огни полагается дергать с бани или с заборов и сушить пучками, чтобы использовать зимой хоть для освещения, хоть заплетать в косы.
Миражи в море.
В Белом море, как в пустыне, можно увидеть миражи, когда вдруг над водой повисает лес, или корабль, или остров, да еще и перевернутые. Это фата-моргана — оптическое явление, при котором предметы многократно отражаются в атмосфере, искажаются и словно парят в воздухе.
«Причина в том, что над водой могут образоваться несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности. Эти слои создают эффект “атмосферных линз”, которые искривляют, отражают и дорисовывают реальные образы», — поясняет декан географического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии, член Русского географического общества Максим Червяков.
Призрак и радуга.
Радуги в Арктике чем севернее, тем белее. Компанию им может составить брокенский призрак, называющийся по горе Брокен, где впервые было описано это явление. Для образования белой радуги капли воды должны быть очень мелкими. Чтобы увидеть брокенского призрака, надо смотреть в центр белой радуги.
— Это тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в стороне, противоположной солнцу. В горах так бывает, когда путник стоит на вершине, солнце светит ему в спину, а внизу туман. Если пошевелиться, «призрак» повторяет движения, — рассказал Максим Червяков, который встречался с этими явлениями в Архангельской области. — В арктических морях роль горного пика играют маяки или верхние палубы судна. При низком полярном солнце летом, находясь на корабле, можно легко увидеть брокенского призрака в тумане и даже «потанцевать» с ним.
Ирина Скалина.