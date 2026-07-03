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Девяти бизнесменам Красноярского края дали время на замену иностранных вывесок

В крае за четыре месяца поступило девять жалоб на вывески с иностранными надписями.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года в Красноярском крае вступили в силу правила оформления вывесок. Напомним, что теперь русский текст на них должен занимать не второстепенное, а главное место. Новые правила действуют уже четыре месяца. За это время в Управление Роспотребнадзора поступило девять жалоб на вывески с иностранными надписями. Закон проигнорировали в Красноярске, Ужуре, Назарове и Зеленогорске. Среди нарушителей — предприятия общественного питания, магазины, парикмахерская, студия маникюра, сауна и сервисный центр.

Предпринимателям объявлены предостережения. Если они не исправят нарушения, то будут отвечать уже в суде.

Специалисты Роспотребнадзора просят помочь им в борьбе с нарушителями. Если вы увидите вывеску на иностранном языке, то сфотографируйте ее и отправьте в Управление.

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