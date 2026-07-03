В сёлах Хабаровского края появятся 47 новых мест для отдыха

В Хабаровском крае начали благоустраивать общественные пространства в сёлах и посёлках. В этом году в регионе обустроят 47 новых мест для отдыха, спорта и встреч жителей, рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.
Проекты реализуют в 12 муниципальных округах и районах по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», созданной по поручению президента России Владимира Путина. На работы направили 87,9 миллиона рублей, из них около 60,7 миллиона рублей поступили из федерального бюджета.
Первые обновления уже видны на местах. В селе Котиково Вяземского района обустроили пришкольный стадион с искусственным покрытием площадью 400 квадратных метров, установили футбольные ворота и спортивное оборудование. Теперь школьники смогут тренироваться на свежем воздухе рядом с учебным зданием.
В Вознесенском Амурского района начали оформлять парк «Счастливы вместе» и строить спортивную площадку. Здесь появятся пешеходные дорожки и зона для игровых видов спорта, где можно будет заниматься баскетболом и волейболом.
В Князе-Волконском Хабаровского района по поручению губернатора создают современное пространство для юных спортсменов. У школы № 1 имени Героя Советского Союза Николая Никитенко реконструируют стадион: там планируют уложить искусственный газон, сделать футбольное поле, беговую дорожку, поставить трибуны и уличное освещение.
Благоустройство сёл по этой программе идёт в крае с 2019 года. За это время уже завершили 462 проекта, на них направили больше 600 миллионов рублей. В населённых пунктах появляются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также объекты дорожно-коммунальной инфраструктуры.