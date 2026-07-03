В сёлах Хабаровского края появятся 47 новых мест для отдыха

Благоустройство сёл по этой программе идёт в крае с 2019 года. За это время уже завершили 462 проекта, на них направили больше 600 миллионов рублей. В населённых пунктах появляются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также объекты дорожно-коммунальной инфраструктуры.