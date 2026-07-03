Росгвардия проведёт в Хабаровске масштабный спортивно-физкультурный фестиваль

В парковой зоне развернутся многочисленные выставочные площадки: здесь можно будет увидеть образцы страйкбольного вооружения и посетить страйкбольный тир, познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, водолазным оборудованием и инженерными средствами, а также с современной автомобильной техникой специального назначения и вооружением для подразделений спецназа.