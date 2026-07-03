Росгвардия проведёт в Хабаровске масштабный спортивно-физкультурный фестиваль

4 июля в Хабаровске на набережной реки Амур в районе Универсального краевого спортивного комплекса (бывший ледовый дворец) и спортивно-парковой зоны стадиона имени Ленина состоится масштабный физкультурно-оздоровительный фестиваль, посвященный Дню ветеранов боевых действий и памяти Героя России Максима Концова и кавалера ордена Мужества Сергея Зуйкова. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Торжественное открытие намечено на 10:30 в Универсальном краевом спортивном комплексе, а все спортивные и выставочные локации в парковой зоне начнут работу уже с 9 часов.
— Спортивно-патриотический фестиваль стал нашей доброй традицией. Он не только приобщает горожан к спорту, но и воспитывает в молодежи любовь к Родине через примеры героизма и подвига наших земляков, — подчеркнула начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Черникова.
Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая футбольные состязания, легкоатлетическую эстафету и военизированную полосу препятствий «Испытание “Воина”.
В парковой зоне развернутся многочисленные выставочные площадки: здесь можно будет увидеть образцы страйкбольного вооружения и посетить страйкбольный тир, познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, водолазным оборудованием и инженерными средствами, а также с современной автомобильной техникой специального назначения и вооружением для подразделений спецназа.
Отдельно будет работать фотовыставка, посвященная героям специальной военной операции.
Для всех желающих проведут показательные выступления Хабаровской краевой организации рукопашного боя, а мастер спорта по легкой атлетике Наталья Сергеева проведет «Зарядку с чемпионом».
В течение дня будет работать полевая кухня с раздачей армейской каши.
Организаторами фестиваля выступает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю при поддержке правительства региона.