Народные приметы на 4 июля: чего нельзя делать в Ульянов день?

4 июля Церковь чтит память священномученика Иулиана Тарсийского, на Руси его прозвали Ульяном и посвятили ему целый день. В давние времена дата славилась множеством примет и строгих запретов. Их нарушение, как считали наши предки, могло обернуться голодом, болезнями и нищетой. Расскажем, как провести 4 июля, чтобы не прогневать Высшие силы.
Народные приметы на 4 июля: что нельзя делать.
В Ульянов день под запретом оказались любые магические действия, в том числе гадания и любовные «присушки». Считалось, что желающий заглянуть в будущее или привлечь вторую половинку при помощи особых ритуалов, рискует попасть в лапы нечисти.
Не разрешалось начинать новые дела, в том числе браться за ремонт и строительство. Якобы все будет валиться из рук, а вместо достойного результата своих трудов человек получит лишь горькие сожаления о потраченном времени.
Не следует покидать дом надолго. В чужих краях путника может ждать встреча с разбойниками, предупреждали старцы на Руси.
День называли неудачным для крупных покупок. Вполне вероятно, что новая вещь окажется некачественной или попросту бракованной и долго вам не прослужит.
Если верите в приметы, не пускайте на порог тех, кого не звали. Такие визитеры могут оказаться дурными вестниками. Отделаться от гостей нет никакой возможности? Сразу после их ухода нужно трижды вымыть порог.
Нельзя спать на двух подушках. Того, кто так делает, будет легко обмануть.
Не рекомендуется пришивать пуговицы — денег в доме не будет.
Влюбленным в этот день не рекомендуется пить из одной кружки. Это может стать причиной расставания.
Девушки не должны заплетать косы своим подругам, а то замуж никогда не выйдут. Во всяком случае, так утверждали наши пращуры.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 4 июля: что можно делать.
В Ульянов день важно все делать вовремя: тем, кто будет везде поспевать, вскоре улыбнется удача. Успех, согласно поверьям наших предков, будет сопутствовать и альтруистам. Если человек милосерден и щедр, помогает нуждающимся, ничего не ожидая взамен, его вознаградят Высшие силы. Наши предки говорили, что все добро, сделанное 4 июля, непременно вернется сторицей.
Влюбленные должны проводить этот день вместе, желательно, не разлучаясь ни на миг. На Руси бытовало мнение, что в этом случае их отношения будут крепкими и смогут выдержать любые жизненные испытания.
В старину этот день многие посвящали сбору лекарственных растений. Еще до завтрака люди отправлялись в леса и поля, чтобы заготовить на зиму целебные травы и цветы. Дары природы наши пращуры использовали не только для лечения занедуживших родственников, но и для борьбы с нечистью. Главным защитником от происков потусторонних сил считался в давние времена чертополох. Его и прятали под порогом, и вешали над входом в избу, надеясь, что он оградит домочадцев от колдовства и дурного глаза.
4 июля можно наладить отношения со старым другом, даже если вы были в ссоре много лет. Если у вас есть человек, с которым вы бы хотели возобновить общение после долгой паузы, Ульянов день отлично подходит для этого.
В ночь с 4 на 5 июля снятся вещие сны. Стоит запомнить ночное видение в деталях, ведь оно сбудется в течение недели. Так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 4 июля.
Сильный порывистый ветер в Ульянов день называли в старину предвестником ненастья. Если он не успокоится до ночи, то непогода затянется на неделю, не меньше.
Ливень с утра — предупреждение о засушливом июле. Если осадки начнутся ближе к вечеру, то август пройдет без дождей.
Яркие звезды в ночном небе указывают на хорошую погоду в ближайшие дни.
Радуга 4 июля — обещание «грибного» лета.
Именинники 4 июля.
В этот день именины отмечают Анастасия, Антоний, Никита, Терентий, Федор и Юлиан.