Народные приметы на 4 июля: чего нельзя делать в Ульянов день?

В старину этот день многие посвящали сбору лекарственных растений. Еще до завтрака люди отправлялись в леса и поля, чтобы заготовить на зиму целебные травы и цветы. Дары природы наши пращуры использовали не только для лечения занедуживших родственников, но и для борьбы с нечистью. Главным защитником от происков потусторонних сил считался в давние времена чертополох. Его и прятали под порогом, и вешали над входом в избу, надеясь, что он оградит домочадцев от колдовства и дурного глаза.