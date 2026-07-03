Тамара Глоба предсказала передел мира в июле 2026 года: что случится в первую очередь и кого накроет сильнее?

Июль 2026 года проходит под знаком Рака, а значит, миром управляет не солнце, а Луна — тихая хозяйка ночи и хранительница внутреннего мира. Астролог Тамара Глоба уверена: несмотря на всю сентиментальность этого знака зодиака, месяц окажется одним из самых напряжённых в году. Ровно на середине 2026-го случатся события, которые могут перекроить карту мира: рухнут старые союзы, а на их месте появятся новые. Разбуянится и сама природа: магнитные бури, наводнения и подземные толчки напомнят человеку, кто здесь главный. Мы изучили прогноз Тамары Глобы и разобрались, чего ждать от июля в политике, отношениях и повседневной жизни.