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В Башкирии установили памятник музыканту Рустэму Сулейманову

Памятное мероприятие организовали родственники и близкие в Баймакском районе.

Источник: Башинформ

В Баймакском районе Башкирии установили надгробный памятник талантливому башкирскому скрипачу и дирижеру Рустэму Сулейманову, который безвременно скончался 19 июля 2025 года. Музыкант похоронен рядом с родителями и братьями на родине матери в деревне Нижнеяикбаево Баймакского района.

Как рассказала сестра скрипача Ляйсан Мазитова, там же 2 июля близкие провели поминальный аят. Вспомнить Рустэма собрались самые близкие родственники — родные дяди и тети, двоюродные братья и сестры. Имам-хатип мечети села Нижнеяикбаево Рамиль Хасанов прочитал аят и рассказал про семью Сулеймановых. Зять Динар и дядя Зуфар Мурзагалин установили памятник на могиле.

Также памятное мероприятие планируется провести в июле в Уфе.

Напомним, известный скрипач и дирижер, лауреат Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Рустэм Сулейманов скоропостижно скончался в Крыму. Ему было 47 лет. Причиной смерти музыканта стало заболевание сердца. Башкирия проводила музыканта в последний путь аплодисментами. В октябре Вечер памяти прошел в Уфе в Шаляпинском зале, в ноябре — в Санкт-Петербурге.

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