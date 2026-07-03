Роналду рассказал, что поговорил с Модричем после матча ЧМ

Роналду и Модрич вместе выступали за испанский «Реал». Роналду был игроком мадридской команды с 2009 по 2018 год, Модрич — с 2012 по 2025 год. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера», боснийского «Зриньски Мостара».