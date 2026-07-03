Роналду рассказал, что поговорил с Модричем после матча ЧМ

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поговорил с полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Комментарий Роналду приводит портал Invictos.
Ранее ТАСС сообщал, что хорваты со счетом 1:2 уступили португальцам и завершили выступление на мировом первенстве. 27 мая журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X сообщил, что Модрич намерен завершить карьеру после текущего чемпионата мира. Сам Модрич заявлений о своем будущем пока не делал.
«Я много лет играл с Модричем, здорово видеть, что он все еще играет на топ-уровне. Я поговорил с ним. Я сказал ему, что был очень рад увидеться с ним, и пожелал ему всего наилучшего в карьере», — сказал Роналду.
Роналду и Модрич вместе выступали за испанский «Реал». Роналду был игроком мадридской команды с 2009 по 2018 год, Модрич — с 2012 по 2025 год. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера», боснийского «Зриньски Мостара».
Модрич является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в составе сборной Хорватии. Чемпионат мира — 2026 стал для него пятым мировым первенством в карьере.