Омич выудил на удочку огромного сазана весом 12,5 килограммов

«Мега-рыбалка! Были на озере Сартлан с 29 июня по 1 июля. Первые два дня вообще ничего не клевало, но последним утром, перед отъездом, понеслось. Сазанчики стандарт 1,5−3 кг, караси почти под килограмм и прочая мелочь. А примерно около 9:00 утра клюнул этот Годзилла, эмоций доставил неимоверное количество! 20 минут борьбы и чистейшего адреналина. 12,5 на весах. Это мой новый личный рекорд!», — сообщил омич в паблике «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».