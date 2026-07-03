В России спроектировали энергоэффективные дома-многогранники

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали проекты деревянных многоэтажек в виде многогранников, которые позволяют экономить свет и тепло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
С апреля 2026 года в России действуют новые строительные нормы, допускающие строительство многоквартирных домов из дерева высотой до 15 метров.
«Ученые Пермского политеха предложили проекты деревянных домов с многогранной формой. Они лучше сохраняют тепло, устойчивее к ветру и эффективнее используют солнечный свет. Это первый в России инженерный проект для строительства многоэтажек из дерева с нестандартной архитектурой», — сообщили в ПНИПУ.
Шестиугольная форма обеспечивает лучшую обтекаемость воздухом, что снижает ветровую нагрузку и теплопотери в холодное время года. Она также позволяет разместить больше окон на южной стороне. Такие решения позволят снизить расходы на отопление и электричество.
Здания-многогранники также лучше переносят сейсмические толчки силой 7−8 баллов — они обладают повышенной устойчивостью за счет большего количества граней-стен, уточняют авторы.
В качестве основного строительного материала авторы проекта предлагают использовать CLT — перекрестно-клееную древесину, которая представляет собой несколько слоев досок, которые склеиваются под прессом, причем каждый слой уложен перпендикулярно предыдущему. «По структуре она напоминает фанеру, только вместо тонкого шпона используют цельные доски. Именно такая перекрестная склейка придает панелям повышенную жесткость и устойчивость к деформациям. Вес конструкций в пять раз меньше железобетонных — значит, фундамент нужен легче и дешевле, а строить можно круглый год в два-три раза быстрее», — уточнили в университете, добавив, что CLT-технологии уже применяются при строительстве многоэтажек в Норвегии, Великобритании, Германии, США и других странах.
Результаты работы опубликованы в научно-техническом журнале «Региональная архитектура и строительство».