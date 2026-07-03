В России спроектировали энергоэффективные дома-многогранники

В качестве основного строительного материала авторы проекта предлагают использовать CLT — перекрестно-клееную древесину, которая представляет собой несколько слоев досок, которые склеиваются под прессом, причем каждый слой уложен перпендикулярно предыдущему. «По структуре она напоминает фанеру, только вместо тонкого шпона используют цельные доски. Именно такая перекрестная склейка придает панелям повышенную жесткость и устойчивость к деформациям. Вес конструкций в пять раз меньше железобетонных — значит, фундамент нужен легче и дешевле, а строить можно круглый год в два-три раза быстрее», — уточнили в университете, добавив, что CLT-технологии уже применяются при строительстве многоэтажек в Норвегии, Великобритании, Германии, США и других странах.