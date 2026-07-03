Подготовку операторов дронов для лесного хозяйства планируют начать в Хабаровском крае

Использование беспилотных летательных аппаратов в лесной отрасли уже доказало свою эффективность — динамика их применения стабильно положительная. Сегодня дроны помогают патрулировать лесные массивы, фиксировать нарушения лесного законодательства и координировать силы и средства на тушении лесного пожара. Вместе с ростом числа беспилотников растет и потребность в тех, кто умеет ими управлять. На базе учебного центра КГСАУ «ДВ Авиабаза» планируют организовать обучение управлению беспилотными летательными аппаратами с выдачей документов установленного образца. Сформирован преподавательский состав, набор первых групп и начало обучения запланированы уже в этом году. В первую очередь подготовку пройдут все руководители тушения лесных пожаров и государственные лесные инспектора.