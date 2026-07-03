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Очередные бюджетные кредиты списали Хабаровскому краю

Это решение правительства России поддержал президент РФ Владимир Путин. Стоит отметить, что региону списывают долги уже в третий раз за последние несколько месяцев. Все это позволяет снижать долговую нагрузку на регион, а также высвобождать средства краевого бюджета, которые будут направлены на другие важные цели. Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сэкономленные деньги пойдут на.

Это решение правительства России поддержал президент РФ Владимир Путин. Стоит отметить, что региону списывают долги уже в третий раз за последние несколько месяцев. Все это позволяет снижать долговую нагрузку на регион, а также высвобождать средства краевого бюджета, которые будут направлены на другие важные цели. Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сэкономленные деньги пойдут на благоустройство и обновление социальной инфраструктуры. «Ранее списание долгов уже помогло нам направить дополнительные средства на строительство и обновление важных для людей объектов — детских садов, школ, медицинских учреждений, дорог, общественных пространств. Сегодня результаты этой работы видят и поддерживают на федеральном уровне. Все высвободившиеся средства направим на дальнейшее развитие края в рамках мастер-планов, утвержденных главой государства», — заявил Дмитрий Демешин.