Очередные бюджетные кредиты списали Хабаровскому краю

Это решение правительства России поддержал президент РФ Владимир Путин. Стоит отметить, что региону списывают долги уже в третий раз за последние несколько месяцев. Все это позволяет снижать долговую нагрузку на регион, а также высвобождать средства краевого бюджета, которые будут направлены на другие важные цели. Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сэкономленные деньги пойдут на благоустройство и обновление социальной инфраструктуры. «Ранее списание долгов уже помогло нам направить дополнительные средства на строительство и обновление важных для людей объектов — детских садов, школ, медицинских учреждений, дорог, общественных пространств. Сегодня результаты этой работы видят и поддерживают на федеральном уровне. Все высвободившиеся средства направим на дальнейшее развитие края в рамках мастер-планов, утвержденных главой государства», — заявил Дмитрий Демешин.