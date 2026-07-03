Женщина пойдет под суд за надругательство над могилой мужа и свекрови на Камчатке

В августе прошлого года 63-летняя местная жительница пришла на могилу мужа и увидела, что установленный ею памятник исчез. Вместо него стоял монумент на двоих — свекрови и мужа. Женщина разозлилась, выражая агрессию к родственнице, и нанесла несколько ударов ногами по стеле и вазе. В сентябре она снова пришла на кладбище, камнем повредила поминальную лавочку, а затем распылила зеленую краску из баллончика на надмогильное сооружение. Обвиняемая признала вину, но не раскаялась. Она пояснила, что благоустройство провела сестра мужа без ее согласия — это и вызвало гнев. Потерпевшая сторона подала гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба. Дело направлено в суд.