Стена Водоканала в Хабаровске стала галереей под открытым небом

В Хабаровске ограждение канализационной насосной станции на улице Пионерской превратилось в арт-объект. Яркие работы появились там в рамках международного фестиваля «Муралы-на-Амуре», сообщили в MAX-канале городского Водоканала.
Обычная инфраструктурная стена стала площадкой для художников из девяти стран. Теперь рядом с объектом Водоканала можно увидеть муралы мастеров из Китая, Руанды, Саудовской Аравии, Индии, Таджикистана, Беларуси, Индонезии, Мали и Конго.
В Водоканале отмечают, что у предприятия появился не только рабочий объект городской инфраструктуры, но и место, которое добавляет Хабаровску красок. Для прохожих стена фактически стала небольшой галереей международной дружбы.
Фестиваль «Муралы-на-Амуре» продолжает менять городские пространства, которые раньше редко привлекали внимание. Теперь одно из таких мест находится на улице Пионерской — у ограждения канализационной насосной станции.