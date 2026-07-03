Стена Водоканала в Хабаровске стала галереей под открытым небом

Обычная инфраструктурная стена стала площадкой для художников из девяти стран. Теперь рядом с объектом Водоканала можно увидеть муралы мастеров из Китая, Руанды, Саудовской Аравии, Индии, Таджикистана, Беларуси, Индонезии, Мали и Конго.