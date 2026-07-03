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Стена Водоканала в Хабаровске стала галереей под открытым небом

У предприятия появился не только рабочий объект городской инфраструктуры, но и место, которое добавляет Хабаровску красок.

В Хабаровске ограждение канализационной насосной станции на улице Пионерской превратилось в арт-объект. Яркие работы появились там в рамках международного фестиваля «Муралы-на-Амуре», сообщили в MAX-канале городского Водоканала.

Обычная инфраструктурная стена стала площадкой для художников из девяти стран. Теперь рядом с объектом Водоканала можно увидеть муралы мастеров из Китая, Руанды, Саудовской Аравии, Индии, Таджикистана, Беларуси, Индонезии, Мали и Конго.

В Водоканале отмечают, что у предприятия появился не только рабочий объект городской инфраструктуры, но и место, которое добавляет Хабаровску красок. Для прохожих стена фактически стала небольшой галереей международной дружбы.

Фестиваль «Муралы-на-Амуре» продолжает менять городские пространства, которые раньше редко привлекали внимание. Теперь одно из таких мест находится на улице Пионерской — у ограждения канализационной насосной станции.