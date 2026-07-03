Россиянам объяснили, кого могут уволить за ведение блога

Ведение личного блога в сети может стать поводом для увольнения в двух случаях. Их перечислили замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина. Речь идёт о дискредитации компании, в которой работает сотрудник либо нарушении конфиденциальности. При этом руководство организации должно доказать, что размещённый сотрудником контент нанёс ущерб репутации компании.
«Если блог не содержит секретных данных компании, сам по себе факт его ведения не является законным основанием для расторжения договора», — сказала Сорокина ТАСС.
Также работодатель имеет право уволить сотрудника за последствия его токсичного поведения. Компания может бороться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе.
Кроме того, работодатель вправе уволить сотрудника за сон на рабочем месте, только если это нарушение не первое.
Напомним, работникам стоит быть осторожными с постоянными жалобами на работе. Как рассказал юрист Иван Соловьев, если регулярное нытье и недовольство сотрудника начинают влиять на атмосферу в коллективе, это может стать основанием для увольнения.