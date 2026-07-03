Россиянам объяснили, кого могут уволить за ведение блога

Ведение личного блога в сети может стать поводом для увольнения в двух случаях. Их перечислили замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина. Речь идёт о дискредитации компании, в которой работает сотрудник либо нарушении конфиденциальности. При этом руководство организации должно доказать, что размещённый сотрудником контент нанёс ущерб репутации компании.