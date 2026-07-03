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Минтруд оценил идею увеличить возраст молодежи до 39 лет

Повышение верхней границы возраста молодежи с 35 до 39 лет может увеличить нагрузку на бюджеты регионов.

Повышение верхней границы возраста молодежи с 35 до 39 лет может увеличить нагрузку на бюджеты регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной на депутатский запрос.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила увеличить возраст молодежи до 39 лет. По ее мнению, это позволит сохранить поддержку для семей, которые сейчас выпадают из жилищной программы после достижения 35 лет.

В Минтруде отметили, что включение граждан 36−39 лет в число участников жилищных программ приведет к росту расходов субъектов РФ. Речь идет о программах, которые софинансируются из федерального бюджета. Кроме того, в ведомстве считают, что расширение возрастных рамок может снизить адресность поддержки. В министерстве пояснили, что социальный статус, уровень дохода и жизненные приоритеты людей 36−39 лет отличаются от действующей целевой аудитории.

В Минтруде также напомнили, что граждане этого возраста уже участвуют в мерах социальной и трудовой политики. Для них предусмотрены программы переобучения, содействия занятости, а также поддержка семей с детьми в рамках нацпроектов «Семья» и «Кадры». Кроме того, россияне старше 35 лет могут участвовать в проектах молодежной политики как наставники и эксперты.

Сейчас по федеральному закону молодежью в России считаются граждане от 14 до 35 лет включительно. Таких людей в стране около 37 млн.

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