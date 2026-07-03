Минтруд оценил идею увеличить возраст молодежи до 39 лет

В Минтруде также напомнили, что граждане этого возраста уже участвуют в мерах социальной и трудовой политики. Для них предусмотрены программы переобучения, содействия занятости, а также поддержка семей с детьми в рамках нацпроектов «Семья» и «Кадры». Кроме того, россияне старше 35 лет могут участвовать в проектах молодежной политики как наставники и эксперты.