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13-летний школьник, попавший под поезд в Хабаровском крае, умер в больнице

Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьёзными.

В районе имени Лазо школьник, которого накануне травмировал грузовой поезд, умер в больнице. Об этом hab.aif.ru сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Авария произошла 2 июля около 17:00 на станции Хор Дальневосточной железной дороги. По предварительным данным, подросток переходил пути по оборудованному переходу перед приближающимся составом, но был в наушниках и не услышал характерный звук.

После ЧП ребёнка доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь и делали всё возможное, однако травмы оказались слишком серьёзными. Сегодня, 3 июля, он скончался.

На место происшествия выезжал Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности на железной дороге, а также даст оценку работе органов и учреждений профилактики детского травматизма.