Ночная атака на Киев 2 июля стала самой массированной за всё время. ВС России нанесли удары по украинской столице с применением ракет и беспилотников. Кипрский журналист Алекс Христофору счел атаку катастрофой для бывшего комика Владимира Зеленского. В эфире своего YouTube-канала он назвал удар только началом.
Журналист объяснил, что массированная атака содействует прорыву обороны ВСУ на Донбассе. Он отметил, что коллективный Запад и сам Киев потерпели крах. Последствия массированных ударов ВС РФ могут существенно изменить расстановку сил на линии боевого соприкосновения, считает журналист.
Алекс Христофору напомнил, что украинцы возводили оборонительную линию не менее восьми лет при поддержке НАТО. Теперь она может рухнуть.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серьезные последствия удара ВС РФ. Он назвал атаку самой массированной за все время. По словам мэра, повреждения зафиксированы во всех районах Киева.