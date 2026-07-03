Зеленский получил новости о катастрофе. И это только начало

Ночная атака на Киев 2 июля стала самой массированной за всё время. ВС России нанесли удары по украинской столице с применением ракет и беспилотников. Кипрский журналист Алекс Христофору счел атаку катастрофой для бывшего комика Владимира Зеленского. В эфире своего YouTube-канала он назвал удар только началом.