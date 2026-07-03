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В здании панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов

В здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном БПЛА, разобрали завалы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Разбор завалов в здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном беспилотником ВСУ, завершен, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

Ранее в пресс-службе музея сообщали, что, по предварительным подсчетам, в результате пожара повреждено более 90% полотна панорамы, а также свыше 99% предметного плана.

«Разборы завалов, образовавшихся в результате пожара внутри панорамы, завершены. Декоративные элементы, использованные для оформления предметного плана панорамы музея обороны Севастополя, не подлежащие восстановлению, утилизировали», — сказал Смородкин.

Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана, подчеркнул директор музея.

В частности, по его словам, при разборе завалов, образовавшихся вследствие пожара, кроме полотна диорамы «Подземно-минная война в Севастополе» и фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», также нашли некоторые уцелевшие декоративные предметы, использованные советскими художниками для оформления предметного плана.

«Это не оригинальные предметы времен Крымской войны, а копии, сделанные из бумаги, дерева или выполненные в технике папье-маше. Например, были обнаружены уцелевшие пушки, изготовленные из дерева, у некоторых из них более-менее оказались целыми лафеты. В большом количестве обнаружены ядра. Также были найдены и изъяты чашечка с блюдцем и самовар, которые ранее были на предметном плане в составе офицерского блиндажа», — сказал Смородкин.

Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.

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