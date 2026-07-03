В здании панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов

«Это не оригинальные предметы времен Крымской войны, а копии, сделанные из бумаги, дерева или выполненные в технике папье-маше. Например, были обнаружены уцелевшие пушки, изготовленные из дерева, у некоторых из них более-менее оказались целыми лафеты. В большом количестве обнаружены ядра. Также были найдены и изъяты чашечка с блюдцем и самовар, которые ранее были на предметном плане в составе офицерского блиндажа», — сказал Смородкин.