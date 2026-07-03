В Омске вывезли более 50 собак ши-тцу из СНТ после решения суда

В Омске в СНТ «Заря-1» исполнено судебное решение о прекращении деятельности по содержанию и разведению собак на одном из участков. Об этом сообщили в службе судебных приставов.
В отделе судебных приставов по Ленинскому административному округу находилось производство по иску председателя садоводческого товарищества. Согласно судебному акту, местная жительница была обязана прекратить разведение собак на участке площадью 584 кв. м и оставить не более двух животных.
По данным ведомства, на территории фактически был организован мини-питомник: содержалось более 50 собак породы ши-тцу. Соседи жаловались на постоянный лай и неприятный запах, после чего обратились в суд.
После вступления решения в силу должнице был предоставлен срок для добровольного исполнения, однако требования выполнены не были. В отношении неё применялись меры принудительного характера, включая исполнительный сбор и административную ответственность.
Позднее выяснилось, что право собственности на участок перешло к дочери должницы. Судебный пристав провёл с новой владелицей разъяснительную беседу о необходимости исполнения решения суда и возможных последствиях его неисполнения.
После этого животных постепенно передали новым владельцам. В результате более 50 собак были вывезены с территории.
Отметим, ши-тцу — популярная декоративная порода собак, которую часто содержат в квартирах и загородных домах. В России стоимость щенка в зависимости от родословной и класса обычно составляет от 25 до 80 тысяч рублей, а у животных с выставочными перспективами цена может достигать 100−150 тысяч рублей и выше.