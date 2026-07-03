В Омске вывезли более 50 собак ши-тцу из СНТ после решения суда

Отметим, ши-тцу — популярная декоративная порода собак, которую часто содержат в квартирах и загородных домах. В России стоимость щенка в зависимости от родословной и класса обычно составляет от 25 до 80 тысяч рублей, а у животных с выставочными перспективами цена может достигать 100−150 тысяч рублей и выше.