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Журналист Христофору: Удар возмездия ВС РФ по Киеву стал катастрофой для Зеленского

Массированный ответный удар российской армии по Украине обернулся катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского, поскольку эта атака способствует сокрушению оборонительной линии Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Массированный ответный удар российской армии по Украине обернулся катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского, поскольку эта атака способствует сокрушению оборонительной линии Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он подчеркнул, что удар возмездия стал одним из самых массированных за все время проведения специальной военной операции. По его словам, это «только начало».

— Этот удар в значительной степени направлен на то, чтобы помочь русским окончательно взять Донбасс под контроль. И эта задача уже очень, очень близка к завершению. Как только они уничтожат там оборонительные рубежи, перед ними откроются новые оперативные просторы, — заявил Христофору в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь заявил, что город подвергся самой массированной и масштабной атаке. Так, во время массированного «удара возмездия» были поражены предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point. Позже начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о результатах атаки.

Повреждения зафиксированы во всех районах города. Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что страна даст «справедливый ответ» после ночного массированного удара российских войск по Киеву.

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