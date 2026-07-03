Журналист Христофору: Удар возмездия ВС РФ по Киеву стал катастрофой для Зеленского

— Этот удар в значительной степени направлен на то, чтобы помочь русским окончательно взять Донбасс под контроль. И эта задача уже очень, очень близка к завершению. Как только они уничтожат там оборонительные рубежи, перед ними откроются новые оперативные просторы, — заявил Христофору в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.